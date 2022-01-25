Москва получила ответ Вашингтона

Посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

В опубликованном на сайте МИД РФ сообщении говорится, что 26 января замминистра иностранных дел России Александр Грушко принял Салливана по его просьбе. "В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Интерфакс напоминает, что Россия в середине декабря 2021 года выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.