Санкции против России: компании просят Байдена не навредить их интересам

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обещает немедленно ударить по России жесточайшими санкциями. В то же время, передает Reuters, по крайней мере две организации, лоббирующие интересы американских корпораций, уговаривают администрацию президента Байдена и членов Конгресса вводить санкции, если до них дойдет дело, постепенно и предусмотреть определенные исключения, чтобы дать американским фирмам возможность спасти свои активы.

Крупные компании США просят Белый дом и Конгресс, чтобы те подумали о них, когда будут вводить санкции против России, и постарались не сильно навредить американскому бизнесу. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Надо продумать детали... Эти детали должны включать в себя страховочные меры или переходный период, чтобы компании могли выполнить действующие контракты и обязательства, а также исключения для жизненно важных лекарств и другие гуманитарные исключения, в соответствии с давней политикой США", - сказал агентству председатель Национального совета внешней торговли США Джейк Колвин.

Американские корпорации нефтегазового сектора через свою лоббистскую организацию, Американский институт нефти (АИН), тоже добиваются, чтобы в режиме новых санкций против России был предусмотрен переходный период, время на сворачивание работы в России, а сами санкции были как можно более адресными.

BBC отмечает, что неясно, получится ли у компаний добиться своего, поскольку в данном случае их пожелания не вполне соответствуют политической ситуации, как ее рисует руководство США и других западных стран.

В масштабах всей экономики США потери для американцев будут сравнительно небольшими, даже если они полностью свернут бизнес с Россией. В 2019 году объем торговли США с Россией составил 35 млрд долларов, это около одного процента общего внешнеторгового оборота Соединенных Штатов. Для Европы ущерб от новых санкций против России может быть заметно чувствительнее, чем для США, и, как сообщает международное издание Politico, колебаний и сомнений в Евросоюзе гораздо больше, чем за океаном.

По сведениям Politico, страны Евросоюза пока не договорились между собой и с США и Британией, какие именно санкции надо будет вводить, и в какой именно момент – то есть какие действия России считать "спусковым крючком" санкций.