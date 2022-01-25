Чистая прибыль «Pashabank» за прошлый год: 90.2 млн манатов

Один из ведущих банков страны – «Pashabank» обнародовал финансовые показатели по итогам 2021 года.

В прошлом году банк получил чистую прибыль в размере 90,2 млн манатов. Это на 7% больше, чем в предыдущем году.

В 2021 году "Pashabank" получил 262,1 миллиона манатов процентного дохода, 127,7 миллиона манатов непроцентного дохода, 0,6 миллиона манатов непредвиденного дохода, 52,8 миллиона манатов процентных расходов, 175,7 миллиона манатов непроцентных расходов, создал специальные резервы по просроченным кредитам на 39 миллионов манатов, уплатил налог на прибыль на 32,8 миллиона манатов.

С начала этого года активы "Pashabank" по сравнению с началом прошлого года выросли на 16,2% – до 6 408,4 млн манатов, в том числе чистый кредитный портфель составил на 20,3% больше – 2 479 млн манатов.