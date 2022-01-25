В аппарате президента Армении ответили: Не комментируем

Аппарат президента Армена Саркисяна, ранее подавшего заявление об отставке, не будет комментировать предположения и высказывания по этому поводу в духе теории заговора. Об этом говорится в заявлении аппарата главы армянского государства.

В заявлении отмечается, что за последние несколько дней от имени различных лиц, в том числе политиков и политологов, действующих или бывших депутатов, аналитиков и экспертов озвучиваются разнообразные мнения и измышления. Аппарат президента Армении не намерен комментировать их в духе теории заговора и политической мифологии, подчеркивается в релизе.

"Беспокойство, проявленное Арменом Саркисяном, касалось реальных проблем, которые стоят перед государством. Поиск их решения – всеобщая сверхзадача", - цитируют заявление армянские СМИ.