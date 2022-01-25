Что доставили в Азербайджан в первом грузовом контейнерном поезде?
Накануне haqqin.az сообщил об отправке первого грузового контейнерного поезда из Узбекистана в Азербайджан в порт Алят.
Как стало известно haqqin.az, в Азербайджан направлены 40-футовые контейнеры с автомобильными запчастями из «Логистического центра Ассака», находящегося в Бухарской области Узбекистана.
Отправке содействовало открытое акционерное общество «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» (Транспортно-логистический центр Туркменистана).
Перевозка контейнеров по Каспийскому морю в азербайджанский порт Алят осуществлялась паромом Туркменской транспортной компании.
Автомобильные запчасти предназначены для азербайджанского автомобильного завода.
TULM и его азербайджанские партнеры планируют наладить регулярное сообщение грузовых поездов по этому маршруту.