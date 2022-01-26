Микаил Джаббаров о проверках и сумме начисленного налога

– Доля добровольных выплат налогов в ненефтяном секторе экономики Азербайджана по итогам 2021 года приблизилась к 90%, - сообщил министр экономики.

Министр экономики Республики Азербайджан Микаил Джаббаров 25 января 2022 года поделился информацией о том, что по сравнению с 2018 годом, количество выездных налоговых проверок в 2021 году сократилось на 4,5 раза, министр сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Джаббаров в своем аккаунте также отметил, что с совершенствованием налогового администрирования наблюдается положительная тенденция в качественных показателях.

Кроме того, Минфин представил отчёт об исполнении бюджета за 2021 год.

Сообщается, что поступления от ненефтяного сектора выросли на 20,4% по сравнению с 2020 годом, составив 12,859 миллиардоа манатов. Этот показатель на 10,4% или 1,208 миллиардов манатов больше, чем прогнозировалось.

При этом, в госбюджете ненефтяной сектор составил 48,7% от общих доходов, что на 5,4 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

В отчете указывается, что дефицит оказался ниже прогноза за счет привлеченных из-за рубежа кредитов по подписанным проектам.