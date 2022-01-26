Суд над Агазаде, который изнасиловал дочь известного политика

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова адвокаты обвиняемого ходатайствовали об изменении избранной в отношении их подзащитного меры пресечения на домашний арест. Адвокат Агазаде, Мехман Джебраилов, сообщил суду, что его подзащитный стал донором для своего отца в операции по трансплантации печени и нуждается в лечении.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по уголовному делу Аскера Агазаде, обвиняемого в изнасиловании 17-летней Санай Гахраманлы (Санай Ягмур), дочери известного политика, заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана Фуада Гахраманлы.

В то же время представитель потерпевшей стороны, Зибейда Садыхова, попросила не удовлетворять ходатайство об изменении меры пресечения. «Каждый раз показывают заключение врача. Все это просто предлог. Пока обвиняемый находился на свободе, он посредством соцсетей угрожал Санай и нашей семье. Если его отпустят, психологическое давление возрастет еще больше».

Мать потерпевшей, Зумруд Ягмур, заявила в суде, что они столкнулись с моральным террором: «Мы чувствуем себя в опасности. Кто может дать нам гарантии, что кибератаки против нас не будут продолжаться? Я против освобождения из-под стражи этого человека, совершившего тяжкое преступление и совершенно не раскаявшегося в этом».

В другом ходатайстве адвокаты обвиняемого просили о проведении судебного следствия в закрытом режиме. Однако Зумруд Ягмур и другие представители потерпевшей выступили за то, чтобы суд проводился открыто. «Хочу, чтобы процесс был открытым и чтобы справедливость была восстановлена. Речь идет о преступлении. Необходимо провести открытое судебное заседание для более прозрачного, объективного ведения дела», - заявила Ягмур.

В то же время Аскер Агазаде заявил, что оставляет за судом право проведения процесса в закрытом или открытом виде.

Суд ходатайства не удовлетворил. Судебное расследование будет проводиться в закрытом режиме.