Правительство установит тарифы на парковку

В настоящее время установленных тарифов на парковку в Азербайджане нет.

Правительство готовит документ по определению тарифов на парковочные места. АПА сообщает, что рассматривается возможность определения тарифов в зависимости от места парковки в Баку, а также в других городах и районах Азербайджана.

В Бакинском транспортном агентстве сообщили, что концепция определения цен на парковочные места на основе международного опыта разработана в БТА и уже представлена в Кабинет министров.

В агентстве также сообщили, что в настоящее время в Баку определено 15 тысяч парковочных мест.

Проект был обсужден накануне на заседании парламентского комитета по правовой политике и госстроительству и рекомендован на пленарное заседание парламента.

Отметим, что с 24 января дорожная полиция проводит рейды в Баку против незаконной парковки.