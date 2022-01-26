НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

НАТО призвала Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы и «воздерживаться от агрессивной риторики». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя ответ альянса на предложения России по безопасности.

«Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств. Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии, а также Молдовы», - заявил Столтенберг, которого цитирует ТАСС.

Он также подчеркнул, что Альянс повысил боеготовность своих сил на фоне угрозы «вторжения» России в Украину.