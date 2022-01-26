Рейсы Ереван – Стамбул избавят от налога на воздух

Пассажиры рейса Ереван – Стамбул – Ереван, запускаемого в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, будут освобождены от так называемого налога на воздух. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.



Согласно информации, льгота предоставляется авиакомпаниям, открывающим новые направления, которые не обслуживались в течение последних 12 месяцев. Стамбул стал одним из 17 направлений, работающие на которых авиакомпании освобождаются от налога на воздух на три года. Сумма сбора с пассажиров входит в стоимость билета.

Турецкая компания Pegasus Airlines начнет осуществлять чартерные рейсы Стамбул – Ереван – Стамбул. В первую неделю февраля запланированы два рейса – 2 и 5 февраля. С 7 февраля по 27 марта турецкий перевозчик будет выполнять три рейса в неделю (понедельник, четверг и субботу). Полеты в турецкий мегаполис будет осуществлять и армянская авиакомпания FlyOne Armenia – со 2 февраля дважды в неделю, по понедельникам и вторникам. С апреля планируется увеличить количество рейсов до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).