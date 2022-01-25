Украина заблокировала грузопоток «Китай-Европа». Решение задевает и интересы Азербайджана
Украина заблокировала четыре железнодорожных погранперехода с Польшей для транзитных поставок в направлении «Китай-Европа». Ограничения на перевозку грузов и пустых вагонов Киев ввел с 30 ноября 2021 года, сообщает Rail Insider.
Решение украинских властей задевает интересы стран-транзитеров, в том числе и Азербайджана. Поскольку грузопоток из Польши осуществлялся в Азербайджан по этому коридору. Запрет будет действовать до отмены и распространяется на всех получателей.
Аналитик Центра восточных исследований, доктор Якуб Якобовский считает, что данное решение может преследовать две цели, отмечает издание Infotrans.
Во-первых, борьба за «дозволы». Въезд украинских дальнобойщиков в Польшу осуществляется на основании двусторонних разрешений. Годовой пул, предоставленный Украине, составляет 160 000 «дозволов». Киев требует увеличить количество разрешений и даже пригрозил подать на Польшу в арбитраж, связанный с ограничением торговли между Евросоюзом и их страной, пояснил Якуб Якобовский. Во-вторых, у Украины есть и экономические мотивы. В ситуации, когда основные переходы через белорусский коридор в направлении «Китай-Европа» практически переполнены, мировая логистическая индустрия ищет третьи после Малашевичей и Калининграда «ворота» в Европейский Союз, пояснил Якуб Якобовский.
– Украинский коридор начал очень интенсивно разрастаться во второй половине 2021 года. В основном в двух направлениях: на польско-украинском железнодорожном погранпереходе в Хрубешуве и на венгерско-украинском погранпереходе в Захонь. Блокада, наложенная на польские переходы, безусловно, затрудняет выстраивание позиции Польши на новом украинском коридоре в торговле с Китаем и автоматически благоприятствует венгерскому переходу, – резюмировал доктор Якобовский.