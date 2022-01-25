Украина заблокировала грузопоток «Китай-Европа». Решение задевает и интересы Азербайджана

Украина заблокировала четыре железнодорожных погранперехода с Польшей для транзитных поставок в направлении «Китай-Европа». Ограничения на перевозку грузов и пустых вагонов Киев ввел с 30 ноября 2021 года, сообщает Rail Insider.

Решение украинских властей задевает интересы стран-транзитеров, в том числе и Азербайджана. Поскольку грузопоток из Польши осуществлялся в Азербайджан по этому коридору. Запрет будет действовать до отмены и распространяется на всех получателей.