Чемпион мира по боксу Риота Мурата: «В Азербайджане еда не соответствовала моему рациону»
Чемпион мира в средней весовой категории по версии WBA Super, знаменитый японский боксер Риота Мурата поделился впечатлениями от поездки в Азербайджан.
Баку боксер посетил во времена любительской карьеры, передает Teiken Promotions. 36-летний боксер признался, что местная еда в Азербайджане и Казахстане отличалась от его привычного рациона. "Когда я был любителем, я дважды ездил в Казахстан и один раз в Азербайджан. Впечатление от Казахстана и Азербайджана было такое, что еда немного не соответствовала моему привычному рациону. Я не очень хорошо разбирался в молоке и овцах", - цитирует его сайт промоутерской компании Teiken Promotions.