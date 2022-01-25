«Не пойдем на компромиссы...»: НАТО передала Москве свои предложения
НАТО в среду передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «...Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами», - сказал он, передает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.
Столтенберг заявил, что ответ альянса на предложения России по европейской безопасности включает Украину и ситуацию вокруг нее, призвав РФ к деэскалации обстановки.
По словам Столтенберга, белорусские и российские войска близ Украины находятся в высокой степени боеготовности: "Напряжение нарастает. Россия наращивает военное присутствие, и мы видим не только больше военных вокруг Украины, но и в Беларуси".
Столтенберг сообщил, что НАТО предлагает России инициативы по снижению рисков, восстановлению работы представительств - альянса в России и России в Брюсселе, а также работу по контролю над вооружениями.
Вместе с тем НАТО сообщила российской стороне, что не пойдет на компромиссы по своим фундаментальным принципам. "Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь", - сказал Столтенберг, комментируя ответ, направленный НАТО России.
Столтенберг добавил, что в альянсе готовы как к диалогу с Россией, так и к действиям в случае нападения России на Украину.