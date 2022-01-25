«Не пойдем на компромиссы...»: НАТО передала Москве свои предложения

НАТО в среду передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «...Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами», - сказал он, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

Столтенберг заявил, что ответ альянса на предложения России по европейской безопасности включает Украину и ситуацию вокруг нее, призвав РФ к деэскалации обстановки.