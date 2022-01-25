Эрдоган пригласил Путина в Турцию

"Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала NTV.

По словам Эрдогана, он хотел бы обсудить с президентом РФ двусторонние отношения.

Президент Турции вновь заявил о готовности Анкары "при желании обеих сторон" принять у себя президентов России и Украины, чтобы они могли "продолжить путь по восстановлению атмосферы мира".

На прошлой неделе официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.