Турция предложила Стамбул для переговоров по Донбассу

Турция предложила Стамбул в качестве потенциального места для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины. Об этом сообщил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен.

Сегодня ТКГ собралась на первую в этом году встречу, которая прошла в формате видеоконференции.

«В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса. Выражаю за это благодарность Турции. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к очным встречам. Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений», - приводятся слова господина Киннунена в сообщении на сайте ОБСЕ.

26 января к обсуждению Минских соглашений вернулись также страны «нормандского формата». Переговоры длились восемь с половиной часов.