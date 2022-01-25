Невакцинированному пациенту больница отказала в пересадке сердца

В американском Бостоне больница Brigham and Women's Hospital отказала в пересадке сердца 31-летнему Ди-Джею Фергюсону из-за того, что он не прошел вакцинацию от COVID-19. BBC отмечает, что, по крайней мере, это одна из причин отказа.

По словам отца Фергюсона, руководство больницы вычеркнуло молодого человека из списка пациентов, ожидающих операцию, хотя он экстренно нуждается в пересадке. Отец Фергюсона также сказал, что вакцинация противоречит принципам и убеждениям его сына, а кроме того, он просто не верит в ее эффективность.

Руководство больницы утверждает, что в принятии решения следовало политике учреждения. Представитель больницы пояснил, что при выборе кандидатов на пересадку, иммунная система которых уже находится в угнетенном состоянии, учитываются привычки человека, его образ жизни до госпитализации, а с недавних пор и вакцинация против ковида. Совокупность этих факторов повышает шансы на успешную операцию, восстановление после нее и выживаемость с новым органом.