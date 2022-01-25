Решение по доллару приняли в США

Федеральная резервная система США по итогам заседания 26 января вновь сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.

Американский регулятор отметил, что стремится в долгосрочной перспективе к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2%, передает ТАСС.

«Для этого комитет (по операциям на открытом рынке) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%. Комитет ожидает, что с инфляцией, значительно превышающей 2%, и сильным рынком труда вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам», — говорится в сообщении.