Эрдоган: переговоры по F-35 идут положительно, а реализация контракта по C-400 продолжается
Переговоры Анкары и Вашингтона по поставке истребителей F-35 идут в положительном направлении, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV.
"Переговоры между американскими официальными лицами и Министерством национальной обороны Турции по F-35 развиваются в положительном направлении", - заявил Эрдоган.
Эрдоган рассказал и о работе Анкары и Москвы по покупке российских С-400. Реализация этого контракта продолжается, сообщил Эрдоган.
Эрдоган оценил покупку Турции российских C-400 словами «шагов назад нет», подчеркнул, что страна самостоятельно принимает решения о том, что и у кого ей приобретать.