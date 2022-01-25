Единственный миллиардер, разбогатевший после обвала рынков
Миллиардер и глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт оказался единственным из топ-10 самых богатых людей планеты, чьё состояние с начала 2022 года выросло. Его капитал увеличился на $2,56 млрд — до $112 млрд, по данным на 26 января.
Это связано с ростом акций его холдинга. Издание Business Insider напомнило, что Баффетт владеет около 239 000 акций Berkshire класса A на сумму примерно $109 млрд. В рейтинге самых богатых людей планеты инвестор занимает седьмое место.
За январь другие богачи из топ-10 потеряли в общей сложности $135 млрд из-за сильного падения на фондовых рынках. В среднем девять миллиардеров потеряли по $17,5 млрд каждый.
Успех Баффетта объясняется тем, что из-за ожиданий высокой инфляции и повышения процентных ставок ФРС (Федеральная резервная система, исполняет функции Центробанка) США инвесторы начали вкладываться в более стабильные и дешёвые акции. В их числе — и бумаги Berkshire Hathaway.
Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway владеет множеством предприятий «реальной экономики», среди них страховая компания Geico, производитель конфет See's Candies и железнодорожная компания Burlington Northern. Поэтому инвесторы видят в Berkshire «надёжное место», в котором можно сохранить свои деньги, отметил Business Insider.