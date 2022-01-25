Единственный миллиардер, разбогатевший после обвала рынков

Миллиардер и глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт оказался единственным из топ-10 самых богатых людей планеты, чьё состояние с начала 2022 года выросло. Его капитал увеличился на $2,56 млрд — до $112 млрд, по данным на 26 января.

Это связано с ростом акций его холдинга. Издание Business Insider напомнило, что Баффетт владеет около 239 000 акций Berkshire класса A на сумму примерно $109 млрд. В рейтинге самых богатых людей планеты инвестор занимает седьмое место.