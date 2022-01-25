Ульвия Худиева, собкор 02:46

Судя по статистическим данным, значительная часть дорожно-транспортных происшествий в Азербайджане – это наезды на пешеходов. За сухими цифрами протоколов ДТП прослеживаются трагические судьбы сотен ни в чем не повинных людей, ежегодно гибнущих под колесами автомобилей на улицах Баку и других городов нашей страны. Безусловно, в жертвах на дорогах виновны не только безответственные водители, сплошь и рядом нарушающие правила дорожного движения. Зачастую виновниками ДТП становятся сами пешеходы, которые, рискуя жизнью, пересекают улицы в неположенных местах. Но, пожалуй, главная причина трагических смертей на дорогах – это слабое, а то и вовсе отсутствующее освещение наших улиц и дорожных магистралей.

Проблема эта обсуждается давно, а несколько лет назад на нее обратил внимание президент Ильхам Алиев, давший указание соответствующим структурам, в том числе, руководству Исполнительной власти Баку, полностью устранить этот очевидный изъян городской инфраструктуры. И вот сегодня, похоже, настало время узнать, что же, все-таки, сделали чиновники, чтобы улицы нашей столицы освещались в темное время суток так же, как и центр Баку? Желание задать этот вопрос возникло в редакции haqqin.az после письма жителей поселка Зых, в котором давно ждут, когда же, наконец, можно будет возвращаться после работы домой без ручных фонариков. При этом авторы письма уже не просят установить фонари на поселковых улицах – на это давно перестали надеяться. Проблема, с которой они обратились в редакцию, намного серьезнее. Как известно, через этот населенный пункт проходит широкополосная и оживленная в любое время суток автомагистраль Баку - Зых - Говсан – Международный аэропорт Гейдар Алиев. Фонари вдоль этой трассы часто гаснут или светят так слабо, что водителям и пешеходам даже в непосредственной близости очень трудно оценить ситуацию. Понятно, что столь оживленную трассу и днем-то пересечь не так непросто, а уж в ночное время на такой подвиг отваживаются только самые отчаянные пешеходы, что нередко заканчивается трагедией. Примерно такую же картину можно наблюдать и на одной из главных автотрасс города, протянувшейся от центра Баку до Международного аэропорта Гейдар Алиев. Еще хуже обстоят дела с освещением улиц и автотрасс в поселках Бинагади и Сураханы. Что же касается внутриквартальных дорог на большинстве улиц Апшеронского района, то они вообще не освещаются. Юрист Эршад Гусейнов, эксперт по организации дорожного движения, констатирует, что отсутствие достаточного освещения улиц в темное время суток создает реальную угрозу для жизни людей. «Две трети аварий с участием пешеходов происходят именно в темное время суток, - констатирует эксперт. - Если бы улицы были должным образом освещены, можно было избежать, как минимум, 70 процентов случаев ДТП».

Гусейнов напомнил, что некоторое время назад правительство приняло Государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения, в которой особое внимание было уделено освещению дорог, улиц, проспектов в целом ряде населенных пунктов страны. «Во всем мире приняты стандарты строительства и благоустройства населенных пунктов, - говорит эксперт. - И неважно, столица это, провинция, районный центр, поселок или село - улицы в обязательном порядке должны быть освещены в полном соответствии с утвержденными стандартами. Это - вопрос общественной безопасности, вопрос защиты человеческой жизни. И в этой связи не поддается объяснению тот факт, что в Азербайджане нет необходимого освещения даже на автомагистралях международного значения. Возьмем, к примеру, трассу Баку - Газах. Почти ежедневно мы узнаем из сводок о несчастных случаях на её участках, проходящих через Кюрдамир, Уджар, Евлах, другие районы…» По утверждению Эршада Гусейнова, проблемы с освещением дорог наблюдаются даже в Баку, где, за исключением нескольких центральных проспектов, оно далеко не на должном уровне. По существу, не освещаются улицы и дороги Сумгаита, Гянджи, Апшерона… Понятно, что говорить о небольших населенных пунктах не приходится вовсе.

Прямую связь между недостаточным освещением дорог и пугающим количеством ДТП проводит и Араз Аскерли - сотрудник Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку. По его словам, в прошлом году не менее 60–65 процентов ДТП с участием пешеходов были зафиксированы именно в темное время суток. При этом статистика свидетельствует, что чаще всего несчастные случаи происходят по пятницам и субботам, когда резко возрастает интенсивность движение на въезде и выезде из города. И все это при том, что дорожная полиция постоянно ведет просветительскую работу, призывая водителей и пешеходов быть особенно внимательными в вечернее и ночное время, поскольку темнота резко ограничивает видимость, игнорирование этого факта может привести к трагедии. «Наше Управление обследовало 3.500 квадратных метров проблемных с точки зрения возможных ДТП территорий, подготовило замечания и предложения, которые были доведены до соответствующих организаций, - рассказал Аскерли. - И очень многие замечания, как раз-таки, касаются проблем с уличным освещением». После того, как эксперты высказали свою точку зрения, сотрудники haqqın.az попытались выяснить, на какую структуру возложен контроль за освещением населенных пунктов, и кто именно несет ответственность за непроглядную тьму на наших дорогах и улицах. Глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли был весьма категоричен и заявил, что его ведомство отвечает только за движение по проезжей части улиц. Что же касается системы освещения дорог, то к компетенции Госагентства это не относится, поскольку фонарные столбы устанавливаются на тротуарах, а не на проезжей части.