У Анкары нет задолженности перед Тегераном за поставки природного газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV, говоря о перебоях с экспортом природного газа из Ирана в Турцию.

Согласно информации, глава турецкого государства назвал подобные утверждения "ложью".

Турецкий лидер сообщил, что обсуждал данную тему с иранским коллегой Ибрагимом Раиси. По словам Эрдогана, подача природного газа из Исламской Республики возобновится через 10-15 дней.

Отметим, что ранее в среду заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что «на фоне технических проблем с транспортировкой газа из Ирана в Турцию страна обратилась в Азербайджанскую газоснабжающую компанию AGSC для преодоления временной нехватки голубого топлива. AGSC, представляющая консорциум «Шахдениз», уже ответила на запрос Турции и, мобилизовав имеющийся потенциал, будет увеличивать экспорт природного газа из Азербайджана в Турцию в соответствии с возникающим спросом».