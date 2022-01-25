Ильгар Гусейнов, собкор 04:20

Накануне, со ссылкой на британское издание Dayli mail, haqqin.az писал об аресте «оппозиционного журналиста» Джейхуна Зейналова, осужденного в Великобритании за сексуальные домогательства. Британские СМИ писали, что 34-летний Зейналов добрался до берегов Туманного Альбиона в надежде получить политическое убежище и везде представлялся «оппозиционным журналистом», который из-за преследования властей был вынужден покинуть родной Азербайджан. Что, впрочем, не повлияло на решение судей, которые признали Зейналова виновным в совершенном преступлении и приговорил его к десяти месяцам заключения в тюрьме, где политический background Зейналова станет, скорее всего, предметом углубленного изучения его сокамерников.

Пикантность самой истории, произошедшей в Англии с азербайджанским журналистом, вызвала у корреспондентов haqqin.az желание разобраться, в чем же заключалась «оппозиционная деятельности» свежеиспеченного британского сидельца. Увы, несмотря на все попытки и связи, задействованные в профессиональных кругах, выйти на след коллеги нам так и не удалось - ни в одной редакции азербайджанских СМИ, ни в одной правозащитной организации, включая враждебные к власти эмигрантские, о журналисте Джейхуне Зейналове даже не слышали. Впрочем, как выяснилось позже, и не могли услышать, поскольку журналистом Зейналов никогда не был, а долгое время работал рядовым инженером в Министерстве связи и информационных технологий и покинул Азербайджан в 2015 году по личным причинам, не имевшим ничего общего ни с оппозиционной деятельностью, ни, тем более, с политическими преследованиями. Надо отметить, что Зейналов – не первый наш соотечественник, который, покидая страну в поисках лучшей жизни, выдает себя за политического оппозиционера или журналиста-правдолюбца, подвергающегося преследованию на родине. Зачастую в роли таких «жертв режима» выступают довольно мутные типы, а порой, и откровенные уголовники. Так, в марте 2018 года, во французском городе Тулуза были застрелены азербайджанский эмигрант Рагим Намазов и его жена, что вызвало в западных СМИ мощный общественный резонанс. Дело в том, что связанный с криминальными группировками Рагим Намазов, он же Рагим Шекинский или Рагим Опасный, получил во Франции политическое убежище, как… профессиональный журналист. Прибыв в эту страну, уголовник представился сотрудником газеты «Əlillər», якобы, подвергшимся преследованиям и даже несколько раз арестованным за «расследование случаев убийств в азербайджанской армии».

Французские власти, впрочем, как и британские, а также германские не стали утруждать себя тщательной проверкой славного прошлого уголовника, как и инженера Зейналова и сотен других «политических борцов с тоталитаризмом». В результате, покушение в Тулузе было представлено западными СМИ как «расправа над политическим эмигрантом и журналистом, известным своей жесткой оппозицией азербайджанским властям». Дело дошло до того, что даже Харлем Дезире, спецпредставитель ОБСЕ по свободе слова, выступил с заявлением, в котором признался, что потрясен расстрелом журналиста и что данный инцидент должен быть тщательно расследован. На самом деле, за несколько недель до этого, Рагим Шекинский, выступавший в качестве сторонника криминального авторитета Ровшана Ленкоранского, стал осыпать площадной бранью в YouTube ныне покойного криминального авторитета Лоту Гули, который находился в Стамбуле. В свою очередь сторонники Лоту Гули также на YouTube посоветовали Рагиму Шекинскому прикусить язык. Но поскольку «оппозиционный журналист» совету коллег не последовал, с ним разобрались не по-либеральному, а «по понятиям». В качестве еще одного «переобувшегося» в оппозиционного журналиста, блогера и борца за свободу слова следует вспомнить скандально-известного мошенника, тайного агента уголовного розыска Ясамальской полиции Максуда Махмудова. Этого человека часто видели на митингах протеста, где он поливал грязью оппозиционеров и картинно позировал на телекамеры, изображая верноподданного защитника действующей власти. Все изменилось после того, как, на основе жалоб десятков людей, Генпрокуратура Азербайджана возбудила против Максуда Махмудова уголовное дело. Владея ломбардом в Баку, он ухитрился «кинуть» около ста человек и сбежать с их деньгами и золотом. Потерпевшими по данному делу были признаны 90 истцов. Какое-то время о Максуде Махмудове не было слышно. А потом он объявился в интернете с короткими видеообращениями, где жаловался на… «политические преследования властей». Украинские власти и политэмиграция встретили нового «узника совести» с распростёртыми объятиями. Такая вот удивительная реинкарнация – из барыги и популиста-фигляра – в «преследуемого диссидента»!