Эрдоган: Турция может принять Путина и Зеленского и открыть путь к миру

«Это наш регион. Мы не хотим, чтобы напряженность между Россией и Украиной переросла в новый кризис. Готовы сделать для этого все возможное. Я передал эти сообщения Путину и Зеленскому. Думаю, что обе страны знают об искренности Турции и наших добрых намерениях». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

"Мы можем принять лидеров двух стран в Турции и открыть путь к миру. Регион сильно пострадал от нестабильности, и это очень негативно сказывается на нас. Мы не хотим больше войны. Считаем необходимым решать вопрос путем диалога и избегать применения силы", - сказал турецкий лидер.