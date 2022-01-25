Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, скрывающийся последние годы в России, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", по сути, призвал войска России к вторжению в Украину. Азаров заявил, что значительная часть граждан Украины якобы ждет нападения российской армии.

"Настроение сейчас такое: значительная часть ждет, когда бы Путин напал. Это значительная часть населения. Естественно, они об этом не высказываются публично, но такое настроение есть. Значительная часть людей рассуждает так: хуже не будет", - утверждает бывший премьер.