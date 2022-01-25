Нефть дешевеет на снижении риска сбоев поставок

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют снижение после подорожания на 2% накануне, рынки продолжают оценивать факторы, которые могут повлиять на предложение. Как передает "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent снижается на 0,85%, до $87,99 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до $86,59.

Цена мартовского фьючерса на нефть Brent превысила днем ранее $90 за баррель впервые с 13 октября 2014 года, а за два дня нефть подорожала почти на 5%.