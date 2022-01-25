Нефть дешевеет на снижении риска сбоев поставок
Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют снижение после подорожания на 2% накануне, рынки продолжают оценивать факторы, которые могут повлиять на предложение. Как передает "Прайм", об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent снижается на 0,85%, до $87,99 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,87%, до $86,59.
Цена мартовского фьючерса на нефть Brent превысила днем ранее $90 за баррель впервые с 13 октября 2014 года, а за два дня нефть подорожала почти на 5%.
Аналитики Goldman Sachs, которых цитирует газета Wall Street Journal считают, что напряженность между Россией и Украиной может не вызвать заметных перебоев в поставках энергоносителей. И такой фактор в целом негативен для котировок нефти.
Рынки также ожидают очередного заседания ОПЕК+ 2 февраля, на котором будет принято решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тыс. баррелей в день каждый месяц.