Почему Пашинян внезапно заболел коронавирусом? Армянские СМИ назвали две причины

«Если Пашинян переносит инфекцию бессимптомно, возникает вопрос: почему он вдруг заподозрил, что заражен коронавирусом, и сдал анализы? Пашинян проходит обследование и обращается к врачам без каких-либо оснований?», - вопрошает автор статьи.

Как отмечает газета, по одной из версий, Пашинян либо избегает нежелательных для него зарубежных визитов, либо, по другой, более вероятной версии, причина в праздновании Дня армии.

На 28 января в Спортивно-концертном комплексе запланировано мероприятие, в котором примут участие и ветераны армянской армии: «Говорят, что планировалась постановка трогательных сценок с участием Пашиняна, но военные не согласились, а Пашинян не счел целесообразным участвовать в мероприятии без шоу в качестве «рядового».