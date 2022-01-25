Армяне массово покидают родину

Согласно недавно опубликованным официальным данным, в прошлом году гражданство России приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении. Это рекордная цифра для последних лет, пишет армянское издание News.am.

По данным издания, в целом, за 2017-2021 годы российский паспорт получили почти 153,8 тыс. граждан Армении. По отношению к численности постоянного населения Армении это составляет около 5,2%.

Основными причинами эмиграции издание называет массовую безработицу, или низкий уровень доходов, не обеспечивающий даже минимальный уровень жизни, также ощутимую инфляцию (7,2% в прошлом году), и особенно двузначную агроинфляцию (11,2%).