Жириновский предложил присвоить ему звание генерал-майора, а коммунистам - ефрейтора
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне «осложнившейся международной обстановки» предложил присвоить ему звание генерал-майора. Депутатов Госдумы от КПРФ Жириновский «назначил» ефрейторами, членов «Справедливой России — За правду» — сержантами, «Единой России» — лейтенантами. Самое высокое звание досталось ЛДПР.
«В связи с осложнившейся международной обстановкой предлагаю присвоить внеочередные воинские звания всему депутатскому корпусу. Всем депутатам-коммунистам — звание ефрейтора, эсерам — сержанта, «Единой России» — лейтенанта, а ЛДПР — полковника. Ну а мне отдельно генерал-майора — его еще первый президент России [Борис Ельцин] мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.