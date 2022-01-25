Военнослужащий в Украине расстрелял пять человек и сбежал

МВД Украины подтверждает, что нацгвардеец расстрелял караул на территории завода "Южмаш" в городе Днепр, в результате чего погибли пять человек, еще пятеро - получили ранения, передает ТАСС.

"Среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина - военнослужащий Нацгвардии - получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась", - говорится в сообщении.

Издание "Информатор" отмечает, что солдат забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны и открыл огонь по сослуживцам. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. По данным полиции, солдат, чье имя не раскрывается, скрылся с оружием.