В Италии никак не могут выбрать президента

Телеканал Euronews передает, что политические партии никак не могут договориться: на выборах главы государства в Италии нет "официальных" кандидатов; депутат может вписать теоретически любое имя. Но, как правило, кандидатура — результат внутрипартийных и межпартийных переговоров.

Парламент Италии с третьей попытки не смог избрать президента страны. Голосование вновь объявлено недействительным, так как из 978 бюллетеней 412 оказались пустыми.

Число туров формально не ограничено. За последние полвека трижды получалось так, что президента удавалось избрать с 16-й попытки, отмечает телеканал. Чтобы ускорить процесс, в первых трёх турах президенту необходимо набрать 2/3 голосов коллегии, а с четвёртого — достаточно простого большинства.

Самым популярным кандидатом в третьем туре стал действующий президент страны Серджо Маттарелла. За него голоса отдали 125 человек. Однако он ранее заявлял, что не собирается переизбираться на второй срок. На втором месте — Гвидо Крозетто, бывший представитель партии «Братья Италии», известный своей позицией против Евросоюза и выступающий за выход Италии из ЕС., с результатом в 114 голосов. Третье место за Паоло Маддаленой — бывшим вице-президентом Конституционного суда.

Четвертый тур выборов президента Италии намечен на 27 января.