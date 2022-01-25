В Италии никак не могут выбрать президента
Парламент Италии с третьей попытки не смог избрать президента страны. Голосование вновь объявлено недействительным, так как из 978 бюллетеней 412 оказались пустыми.
Телеканал Euronews передает, что политические партии никак не могут договориться: на выборах главы государства в Италии нет "официальных" кандидатов; депутат может вписать теоретически любое имя. Но, как правило, кандидатура — результат внутрипартийных и межпартийных переговоров.
Число туров формально не ограничено. За последние полвека трижды получалось так, что президента удавалось избрать с 16-й попытки, отмечает телеканал. Чтобы ускорить процесс, в первых трёх турах президенту необходимо набрать 2/3 голосов коллегии, а с четвёртого — достаточно простого большинства.
Самым популярным кандидатом в третьем туре стал действующий президент страны Серджо Маттарелла. За него голоса отдали 125 человек. Однако он ранее заявлял, что не собирается переизбираться на второй срок. На втором месте — Гвидо Крозетто, бывший представитель партии «Братья Италии», известный своей позицией против Евросоюза и выступающий за выход Италии из ЕС., с результатом в 114 голосов. Третье место за Паоло Маддаленой — бывшим вице-президентом Конституционного суда.
Четвертый тур выборов президента Италии намечен на 27 января.