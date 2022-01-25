Выступая на мероприятии, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов отметил, что новая книга посвящена поездкам президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденные районы. В книге собраны выступления главы государства и Верховного главнокомандующего во время посещения им освобожденных от оккупации территорий.

В Исполнительной власти Баку состоялась презентация книги «Большое возвращение», подготовленной в рамках совместного с Институтом истории Национальной Академии наук проекта. В представлении значимого для азербайджанского народа издания приняли участие видные историки, ветераны войны, депутаты, представители ИВ районов Баку.

Эльдар Азизов отметил, что при ознакомлении с этим сборником явственно ощущаешь возникшую после войны атмосферу победы и освобождения, масштаб проводимых восстановительных работ и вместе с тем ясно видишь все сложные процессы, происходящие сегодня в регионе и в мире. По мнению главы ИВ столицы, каждое выступление президента Ильхама Алиева можно расценивать как серьезную научную работу, поскольку это и глубокий анализ текущей ситуации, и стратегия дальнейшего развития, и послание всему миру.

В ходе мероприятия исполнительным властям районов столицы и Управлению образования города рекомендовано усилить пропаганду среди молодежи правды о Карабахской войне, о славной победе Азербайджана и многовекторной политике президента Ильхама Алиева.

В своих выступлениях директор Института истории НАНА Керим Шукюров, депутаты Милли Меджлиса Айдын Гусейнов и Азер Бадамов, глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева и др. также подчеркивали ценность представленной книги как хроники победы и возрождения, отмечая, что это издание дает развернутую картину восстановительных работы на освобожденных территориях.

Книга «Большое возвращение», несомненно, будет играть важную роль в передаче будущим поколениям информации о восстановлении азербайджанских земель и возвращении беженцев в родные края.