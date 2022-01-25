Эльдар Азизов усиливает пропаганду великой победы фото
В Исполнительной власти Баку состоялась презентация книги «Большое возвращение», подготовленной в рамках совместного с Институтом истории Национальной Академии наук проекта. В представлении значимого для азербайджанского народа издания приняли участие видные историки, ветераны войны, депутаты, представители ИВ районов Баку.
Выступая на мероприятии, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов отметил, что новая книга посвящена поездкам президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденные районы. В книге собраны выступления главы государства и Верховного главнокомандующего во время посещения им освобожденных от оккупации территорий.
Эльдар Азизов отметил, что при ознакомлении с этим сборником явственно ощущаешь возникшую после войны атмосферу победы и освобождения, масштаб проводимых восстановительных работ и вместе с тем ясно видишь все сложные процессы, происходящие сегодня в регионе и в мире. По мнению главы ИВ столицы, каждое выступление президента Ильхама Алиева можно расценивать как серьезную научную работу, поскольку это и глубокий анализ текущей ситуации, и стратегия дальнейшего развития, и послание всему миру.
В ходе мероприятия исполнительным властям районов столицы и Управлению образования города рекомендовано усилить пропаганду среди молодежи правды о Карабахской войне, о славной победе Азербайджана и многовекторной политике президента Ильхама Алиева.
В своих выступлениях директор Института истории НАНА Керим Шукюров, депутаты Милли Меджлиса Айдын Гусейнов и Азер Бадамов, глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева и др. также подчеркивали ценность представленной книги как хроники победы и возрождения, отмечая, что это издание дает развернутую картину восстановительных работы на освобожденных территориях.
Книга «Большое возвращение», несомненно, будет играть важную роль в передаче будущим поколениям информации о восстановлении азербайджанских земель и возвращении беженцев в родные края.