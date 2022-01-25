Миллиардеры из Азербайджана сохранили лидерство в России

Российский Forbes составил рейтинг «Короли недвижимости — 2022», включив в него владельцев бизнеса, получивших в 2021 году максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью. Доходы от других видов деятельности не учитывались.

Возглавили список миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, которым подконтрольна компания «Киевская площадь». По данным издания, за 2021 год ее доход от аренды составил 1,665 миллиарда долларов.