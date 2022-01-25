Представителям СМИ рассказали о победе, одержанной во второй карабах ской войне, предоставили подробную информацию о роли печатных органов ведомства в поддержании на высоком уровне морально-психологического состояния личного состава армии в ходе боевых операций, а также в оперативном доведении до общественности реалий войны.

В последний день тренингов участники посетили пресс-службу Министерства обороны, Военное издательство, редакцию газеты «Азербайджан Ордусу», а также Центр документальных и учебных фильмов азербайджанской армии.

Завершились тренинги под названием «Послевоенные реалии и медиа», проведенные при совместной организации Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Агентства развития медиа и Центра анализа международных отношений, передает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

В то же время были разъяснены организация деятельности представителей СМИ на освобожденных территориях и другие важные аспекты, которые необходимо учитывать.

В рамках тренингов была организована экскурсия в Музей военной истории Азербайджана. Журналисты ознакомились с различными экспонатами, отражающими военную историю Азербайджана, личными принадлежностями и одеждой военнослужащих, ставших шехидами в 44-дневной войне, а также с трофейным оружием, захваченным у противника.

Участникам были представлены брифинг на тему «Роль СМИ в сотворении военной истории» и короткометражный фильм «Журналисты на пути к победе».

В заключение представителям СМИ были вручены сертификаты, сделана фотография на память.