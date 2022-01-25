Награда нашла героя: 103-летний ветеран из Азербайджана признан в Израиле героем

Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Гинзбург признан Министерством юстиции Израиля героем в борьбе с фашизмом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Ветеран проявил героизм в рядах советской армии во время войны с нацистской Германией. 103-летний Георгий Гинзбург до 1990-х годов проживал в Азербайджане, затем переехал в Израиль. Хотя он находится на исторической родине уже более 30 лет, ветеран лишь недавно подал заявку на получение знака отличия за участие во Второй мировой войне.

«Несмотря на то, что Гинзбург приехал в Израиль из Азербайджана и во время войны воевал в советской армии, он признан в Израиле героем Второй мировой войны и будет иметь ряд привилегий», — отмечает издание.