Коронавирус сразил высокопоставленных офицеров Армении

Глава Генштаба Армении генерал-лейтенант Артак Давтян и другие высокопоставленные представители вооруженных сил страны заразились коронавирусом. Об этом сообщил Общественный телеканал страны со ссылкой на источники.

Согласно информации, в связи с этим было принято решение отложить официальный прием в честь Дня ВС, запланированный на 28 января.

"Запланированный на 28 января прием, посвященный 30-летию образования вооруженных сил, который должен был состояться в большом зале гостиничного комплекса "Двин", перенесен. Начальник Генштаба ВС, а также другие высокопоставленные должностные лица армии заразились коронавирусом", - отметили источники Общественного телеканала.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным.