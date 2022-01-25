«Азеригаз» выслушает граждан
Руководство производственного объединения «Азеригаз» проведет 28 января в 12:00 очередной онлайн-прием граждан.
Как сообщили haqqin.az в ПО, генеральный директор объединения Руслан Алиев выслушает в видеоформате обращения и жалобы жителей города Гянджа, заместитель гендиректора по эксплуатации Джахид Гусейнов - Геранбойского района, заместитель гендиректора по капитальному строительству Рамиль Искендеров - Гёйгёльского района.
Для получения дополнительной информации жителям указанных районов рекомендуется обратиться в Гянджинское региональное управление эксплуатации газа.