Медведев считает возможным участие США в переговорах по Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает возможным участие США в переговорах по Украине, поскольку Вашингтон "и так в игре", передает ТАСС.
"Никто никогда даже не возражал против подключения Соединенных Штатов. Американцы и так в игре, что называется. Они активно влияют на украинцев, они активно пытаются создавать нам проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, влияют, используют свои каналы влияния на ту же самую Украину. Никто не против этого, все только за", - заявил Медведев журналистам.