Эрдоган: В случае нападения России на Украину Турция будет действовать как страна НАТО

Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в интервью турецкому телеканалу NTV.

Турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова Турция и о каких обязательствах как члена Североатлантического альянса идет речь.

"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать Россию и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", — отметил Эрдоган.

Он добавил, что Турция с самого начала поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины. "Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", — заявил Эрдоган.