Знаменитый инвестор предупредил об обвале мировой экономики

Один из самых известных инвесторов в мире Джереми Грэнтэм предсказал грандиозный обвал экономики. В разговоре с Bloomberg он предупредил, что миру необходимо готовиться к замедлению экономического роста, скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

По словам британского инвестора, который ранее предсказывал крах доткомов и мировой экономический кризис, «существует лишь ограниченное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ».

«Изменение климата сопровождается сильными наводнениями, серьезными засухами и повышением температуры — ничто из этого не облегчает ведение сельского хозяйства, — подчеркнул он. — Природа начинает давать сбои», передает его слова «Лента.ру».

Грэнтэм добавил, что на фоне нехватки сырья представители поколения беби-бумеров (те, кто родились в период с 1946 по 1964 год) уходят на пенсию, а рождаемость сокращается. Одновременно обостряется геополитическая напряженность, и это тенденции, которые формировались на протяжении десятилетий и которые уже невозможно остановить. На возмещение потерь, добавил он, уйдут десятилетия.

Джереми Грэнтэм — один из известных и уважаемых инвесторов в мире. Ранее успешно выявлял «пузыри» на рынке. При этом некоторые аналитики считают Грэнтэма излишне пессимистичным в отношении рынка ценных бумаг.