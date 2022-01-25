Журналисты и таможенники слились в одном ряду: НДС+перо=сила

Джейхун Наджафов, собкор, Ленкорань-Астара 12:58

Агентство развития медиа Азербайджана и Государственный таможенный комитет (ГТК) провели для представителей сорока СМИ страны семинар на тему «Реформы в таможенной системе: итоги, перспективы». Прошедшая в Ленкоране встреча охватила самый широкий спектр деятельности ГТК - от фискальной функции таможенных органов до их участия в глобальной войне с наркотрафиком. По словам организаторов, целью мероприятия было развитие, так называемой, «отраслевой журналистики». «Мы заинтересованы в том, чтобы представители СМИ глубоко разбирались в сути и особенностях реформ, проводимых азербайджанской таможней, чтобы объективно и обстоятельно информировать о них общественность страны», - отметил в своем выступлении глава отдела общественных связей ГТК Натик Ахундов.

«Эффективность намеченных реформ во многом зависит от уровня их профессионального освещения в СМИ, - подчеркнула представитель Агентства развития медиа Парвана Ибрагимова. - Очень важно довести до населения страны суть проводимых изменений в таможенной системе, которые также оказали позитивное воздействие на различные сферы жизни государства». Говоря о фискальной функции таможни и её участии в социально-экономическом развитии Азербайджана, завотделом ГТК Фаик Оруджев отметил, что на текущий год за счет таможенных поступлений прогнозируется формирование 15,9 процента государственного бюджета страны. Это существенные цифры, если учесть, что также, по прогнозам, 47,4 процента бюджета будет сформировано из поступлений Госнефтефонда и 32,9 процента - от Государственной налоговой службы. В прошлом году таможня прогнозировала 17,1 процента поступлений в госбюджет. Однако реальность превзошла все ожидания, прогноз был выполнен на 111 процентов, а поступления в госбюджет составили 4 млрд 342 млн манатов, что на 442 миллиона манатов больше прогнозировавшегося. Примечательно, что на уровне таможенных поступлений пандемия коронавируса практически не отразилась.

По словам Фаика Оруджева, большинство грузов для ввоза, освобожденных от НДС и таможенных пошлин, составляет производственное оборудование, предназначенное для технопарков, сельского хозяйства и т.д. Больше всего пошлины поступают от импорта автомобилей. Ведущими странами по импорту азербайджанской продукции являются Италия, Россия и Турция, главные экспортеры продукции в Азербайджан – это Россия, Турция и Китай. «В вопросе пошлин и налогов Азербайджан используют взвешенную, рациональную политику, - отметил Оруджев. - В экспорте, который является приоритетным для национальной экономики направлением, налоговых пошлин и НДС практически нет. Что же касается налоговой политики в отношении импорта, то она направлена на содействие насыщению рынка и защите местного производства». В рамках семинара состоялся пресс-тур в пограничный пункт «Астара» на азербайджано-иранской границе. Участников семинара впечатлила своей технологичностью и автоматизацией система прохождения грузовых машин через таможенный терминал. По словам Азера Абасова, замначальника главного Управления технологических инноваций и статистики ГТК, на азербайджанской стороне границы въезд трейлера в пункт перехода "Астара", прохождение таможенных процедур и отправка по месту назначения занимают в общей сложности около 20 минут. В ходе реформы таможенники свели воедино шесть процедур, что значительно ускорило процесс представления декларации, оплату пошлин через пост-терминал и пр. Специалисты быстро рассчитывают уровень таможенных рисков отправителя грузов. В случае высоких рисков машину сканируют подобно чемоданам при прохождении через таможню аэропорта. Кстати, с помощью GPS таможенники отслеживают путь груза уже внутри страны до места назначения.

Рассказывая о борьбе с контрабандой, первый заместитель начальника Главного оперативно-следственного управления ГТК Гюлоглан Мурадлы отметил, что основные правонарушения связаны с попытками незаконного провоза наркотиков. Всего в 2021 году таможенники выявили 17.144 факта разного рода правонарушений, что немного меньше, чем в допандемийный период. Больше всего нарушений составили попытки контрабандного провоза наркотических средств. «Так, в прошлом году было изъято свыше трех тонн наркотиков и психотропных веществ, что в два раза больше, чем в 2020 году, - сообщил Гюлоглан Мурадлы. - Из общего объема выявленных наркотиков 2.106 кг пришлось на героин. Также было изъято около 195 кг метамфетамина, 698.207 кг опия, 44 кг гашиша и т.д. Основной путь наркотрафика из Ирана пролегает через Азербайджан в Украину, Россию, Грузию, Молдову и дальше в Бельгию, Чехию и другие европейские страны. Также было изъято 310 единиц контрафактных алкогольных напитков, более 1,78 млн штук сигарет общей стоимостью 310.000 тысяч манатов и др. За нарушения таможенных правил к административной ответственности были привлечены 1.749 юридических и 14.989 физических лиц, оштрафованных на сумму почти 3 миллиона 524 тысяч манатов». О главной статье таможенных поступлений – импорте автомобилей - рассказал замначальника Главного управления регулирования таможенных тарифов и платежей ГТК Аскер Мамедов, отметивший, что после обретения независимости в страну начали массово завозить преимущественно старые, отжившие свой срок и не отвечающие экологическим и техническим стандартам машины. Для сравнения, в конце 1990 года в республике было всего 260.210 транспортных средств, а на конец 2020 года автопарк страны составлял уже 1.264.542 машины.