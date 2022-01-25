Дело экс-главы Комитета нацбезопасности Казахстана засекретили

Материалам уголовного дела в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова присвоен гриф «совершенно секретно». В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса страны данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Об этом сегодня пишет агентство Fergananews.

Ранее сообщалось, что экс-глава КНБ и его заместитель (начальник Службы спецназначения «А») Ануар Садыкулов арестованы. Мера пресечения в отношении другого зама Масимова — Даулета Ергожина — еще не избрана. Фигурантам дела вменяют три статьи Уголовного кодекса — помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют «превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям».

8 января стало известно о задержании Масимова. Несколькими днями ранее он был уволен с должности председателя КНБ, которую занимал с сентября 2016 года. Масимов считался одним из влиятельных и приближенных к первому президенту Нурсултану Назарбаеву людей в стране. В разные годы занимал должности премьер-министра, руководителя администрации и помощника президента Казахстана.