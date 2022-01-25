Günay Bank успешно завершил 2021 год

Günay Bank, как и в предыдущие годы, успешно завершил 2021 год. В прошлом году банк получил прибыль в размере 409,6 тыс. манатов.

Как сообщили haqqin.az в банке, активы Gunay Bank увеличились на 11 млн 426,5 тыс. манатов, или на 5% - до 256 млн 469,4 тыс. манатов.

Кредитный портфель банка также вырос на 10 млн 388,6 тыс., или на 5% - до 203 млн 489,2 тыс. манатов.

Из вышеупомянутых показателей видно, что ОАО "Günay Bank" успешно продолжает устойчивую банковскую деятельность.