Какой погоды ждать завтра рассказали синоптики
28 января в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются осадки.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, к полудню осадки постепенно прекратятся. Усиливающийся северо-западный ветер днем станет умеренным.
Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 5-7° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем - 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В районах Азербайджана ожидаются осадки, в некоторых местах снег, который к полудню постепенно прекратится. В отдельных местах туман. Ночью и утром местами усилится западный ветер.
Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем - 4-9° тепла, в горах ночью - 5-10°, в высокогорье - 14-18° мороза, днем - 0-5° мороза.