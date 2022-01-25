Англия отменила почти все карантинные ограничения

В Англии с 27 января перестали действовать почти все карантинные ограничения, введенные в связи со всплеском эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Sky News.

Правила смягчаются и в других регионах Соединенного Королевства, но не столь радикально, как в Англии.

Еще с 19 января отменили рекомендацию дистанционной работы, с 20 января – масочный режим для школьников.