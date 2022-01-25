Англия отменила почти все карантинные ограничения
В Англии с 27 января перестали действовать почти все карантинные ограничения, введенные в связи со всплеском эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Sky News.
Правила смягчаются и в других регионах Соединенного Королевства, но не столь радикально, как в Англии.
Еще с 19 января отменили рекомендацию дистанционной работы, с 20 января – масочный режим для школьников.
С 27 января отменяется обязательное использование ковид-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия, но организаторы могут оставить такое требование по своему усмотрению.
Также на усмотрение оставляют масочный режим в помещениях - кроме общественного транспорта в агломерации Лондона, где маски остаются обязательными. Впрочем, рекомендация использовать маску в людных местах и в закрытых помещениях сохраняется.