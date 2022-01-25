Врач назвал нетипичные симптомы «омикрона»

Усталость, мышечные или суставные боли, тошнота, снижение аппетита, различные неврологические симптомы и сыпь относятся к нетипичным для респираторных инфекций симптомам омикрон-штамма коронавируса. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Поздняков отметил, что даже с такими симптомами человек может заразить окружающих COVID-19, однако «нетипичники» менее заразны по сравнению с теми, у кого заболевание протекает с респираторными проявлениями: «Если человек чихает, у него выражен насморк, и он кашляет, вирус улетает дальше, чем у человека с нетипичной симптоматикой».

По словам врача, многие из перечисленных симптомов встречаются в совокупности с другими признаками ОРВИ.

По оценке медика, доля больных коронавирусом с нетипичными признаками инфекции составляет не больше 20%. В то же время диагностировать коронавирусную инфекцию при наличии подобных симптомов достаточно сложно, добавил Поздняков.