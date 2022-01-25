Турция поставит в Казахстан беспилотники

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан, сообщил гендиректор TUSAŞ Темель Котиль в беседе с Anadolu.

По его словам, партия БПЛА Anka уже поставлена в Тунис и на очереди Казахстан.

Котиль отметил, что переговоры по ударным дронам ведутся и с рядом других стран: «Турция на сегодняшний день не зависит от зарубежных технологий в вопросе разработки БПЛА. Двигатель для Anka также производится в нашей стране. Спрос на беспилотники велик».

Он также заявил, что совершенствование БПЛА Anka не прекращается, а преимуществами серийного производства дронов могут воспользоваться и дружественные страны.