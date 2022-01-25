Банки в Азербайджане приобрели почти $90 млн

27 января Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел для банков очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ЦБА, спрос банков на валюту на аукционе составил $84,2 миллиона и был полностью удовлетворен.

По итогам аукциона средневзвешенный обменный курс маната к доллару составил 1,7 маната/$1.

Отметим, что к проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего резкое падение цен на нефть.