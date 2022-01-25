Германия обвинила россиянина в шпионаже

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России, передает RT. В ведомстве отметили, что до ареста по данному делу в июне 2021 года россиянин работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.

«Не позднее осени 2019 года российская служба внешней разведки связалась с обвиняемым, который согласился сотрудничать со спецслужбами», — указали в прокуратуре.

Отмечается, что интерес спецслужбы касался разработки европейской ракеты-носителя «Ариан».