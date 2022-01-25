В Министерстве труда и социальной защиты населения разработан новый законопроект по внесению изменений в Трудовой кодекс, передает АПА.

Проект содержит ряд предложений, в том числе связанных с трудовыми отпусками. Одно из таких предложений предусматривает внесение изменения в статью 125 Трудового кодекса, согласно которому на основании справки медицинского учреждения в период перед родами будет предоставляться 14-дневный оплачиваемый отпуск мужчинам, жены которых находятся в декретном отпуске в связи с беременностью и родами.

Отмечается, что новый законопроект находится на стадии согласования с соответствующими учреждениями. После этого он будет представлен по назначению.