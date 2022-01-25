Почти половина жителей Грузии не хотят прививаться от COVID

Результаты опроса, проведенного в Грузии американским Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), показали, что 42% респондентов отказываются делать прививку от коронавируса, передает ТАСС.

По данным организации, 42% опрошенных ответили отрицательно на вопрос о желании привиться, 25% выразили готовность, 29% заявили, что уже привились, а 3% не знают, как поступить. На вопрос о причине отказа от прививки 38% ответили, что не доверяют качеству вакцины от коронавируса, 20% заявили, что не смогут привиться из-за проблем со здоровьем, 14% считают, что и без вакцинации можно справиться с пандемией, 7% уверены, что вакцинация на самом деле преследует другие цели, 6% в принципе против вакцинации. Еще 6% называют "иные причины", 7% не знают почему не привьются, а 2% отказались от ответа. Порядка 63% из тех, кто привился или собирается привиться, заявляют, что сделают и третью дозу вакцины, 14% не собираются получать бустерную дозу, 3% уже привились ею, а 20% пока не знают. Между тем 59% участников опроса выступают против вакцинации детей. 25% заявляют, что привьют своих детей, 1% уже вакцинировали подростков, а 15% - не знают, стоит ли их вакцинировать или нет.

NDI проводил опрос с 7 по 13 декабря 2021 года. В нем приняли участие более двух тысяч человек. Погрешность составляет 1,3%.